è ora disponibile anche su Xbox One e PlayStation 4, dopo essere già uscito in passato su Nintendo 3DS, Wii U, PlayStation 3 e Xbox 360. La versione rimasterizzata del survival horror diè in vendita su Xbox Store e PlayStation Store al prezzo di 19,99 euro.

Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, che mostra situazioni, ambientazioni e principali protagonisti dell'avventura. Capcom ha poi ribadito che Resident Evil Revelations arriverà anche su Nintendo Switch durante l'autunno in bundle con Resident Evil Revelations 2.