ha pubblicato due video tratti dalle versioni Xbox One e PlayStation 4 di, annunciate a metà marzo. I due filmati si concentrano sulle fasi action e sull'esplorazione, permettendo di vedere circa otto minuti di gameplay.

Resident Evil Revelations è già disponibile su PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC e Nintendo 3DS, il gioco arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 31 agosto in Giappone e durante l'autunno in Europa e Nord America. Nessuna conferma riguardo una possibile pubblicazione di un porting per Nintendo Switch, maggiori dettagli sul lancio in Occidente potrebbero arrivare dall'E3 di Los Angeles, in programma dal 13 al 15 giugno.