Resident Evil Revelations uscirà il 29 agosto su Xbox One e PS4

ha annunciato chearriverà il 29 agosto in Europa e Nord America, in formato digitale in vendita al prezzo di 19,99 euro. La versione per Nintendo Switch è prevista invece durante l'autunno.

Resident Evil Revelations presenta un comparto tecnico migliorato con risoluzione a 1080p, questa riedizione inoltre include anche tutti i DLC, le patch e i contenuti aggiuntivi già pubblicati sulle altre piattaforme.

Capcom ha inoltre annunciato che a fine anno pubblicherà una raccolta per Nintendo Switch che includerà Resident Evil Revelations, Resident Evil Revelations 2 (tutti gli episodi) e i DLC pubblicati per il secondo capitolo della serie. Una data di lancio per questa versione non è stata ancora resa nota.