Resident Evil e The House of the Dead ricreati con l'Unreal Engine 4

Il responsabile del canale YouTube "AlbertREWesker - Zelda as Imagined" sta lavorando per ricrearecon l'. Nel caso del survival horrori lavori sembrano essere anche in fase decisamente avanzata...

Il modder ha pubblicato una serie di video per mostrare il risultato finale del suo lavoro, l'idea sembra essere quella di rendere presto disponibile uan demo di Resident Evil Unreal Engine 4 mentre The House of the Dead è ancora un progetto in fase embrionale.

Come fatto notare da DSOGaming, comunque, difficilmente il modder e YouTuber potrà rendere disponibili al pubblico i suoi lavori, Capcom e SEGA sembrano essersi già mosse per inviare all'autore dei due progetti una lettera legale per chiedere la rimozione del materiale dal web.