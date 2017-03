Resident Evil VII Biohazard: pubblicato un nuovo video dietro le quinte

lancia la serie di video "" che propone filmati e interviste inedite con i membri chiave del team di sviluppo che ripercorreranno, sin dalle origini, l’evoluzione del gioco.

La serie, suddivisa in quattro puntate a cadenza settimanale, parte oggi con il video dal titolo. "Part One: Beginning Hours" è visionabile (con sottotitoli in Italiano) a questo link (per cortesia utilizzate questo link dato che include i sottotitoli in italiano). "Part One" include interviste con Jun Takeuchi (Executive Producer), Masachika Kawata (Producer) e Koshi Nakanishi (Director) e racconta la genesi delle idee che hanno dato vita al progetto Resident Evil 7 Biohazard oltre ad una gustosa “chicca”, mostrando come il team Europeo di Capcom ha reagito la prima volta che gli è stato presentato il gioco.

Nelle prossime settimane altri segreti della famiglia Baker verranno svelati, verrà mostrato come il team di sviluppo è riuscito a portare a nuova vita digitale le piantagioni della Louisiana, come si evoluta la componente narrativa del gioco, si esaminerà come è nato e si è sviluppato il concept della demo Kitchen e di tutta la parte VR del titolo.