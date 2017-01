Manca ormai poco all'uscita di, attesissimo nuovo capitolo della serie, eha pensato di scaldare l'animo dei fan in attesa pubblicando un nuovo spaventoso trailer per il gioco intitolato "Welcome Home".

Il filmato, della durata di meno di un minuto, ci presenta le atmosfere tetre e terrificanti del gioco, soffermandosi sulla terribile casa che il giocatore dovrà esplorare.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Resident Evil VII sarà disponibile a partire dal prossimo martedì, 24 gennaio, su PS4, PC e Xbox One.