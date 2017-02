Il DLCdiè ora disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4: per l'occasione, in calce alla notizia vi proponiamo il gameplay del, i due video contengono spoiler sulla trama del gioco.

Nello specifico, potete vedere nel dettaglio i ricordi Area dei Test e Casa Ospiti, due delle nuove missioni che ci troveremo ad affrontare in Filmati Confidenziali Volume 2, il più recente DLC del survival horror targato Capcom.

Resident Evil VII Biohazard: Banned Footage Volume 2 è ora in vendita sul PlayStation Store, il pacchetto arriverà su Xbox One e PC la prossima settimana, più precisamente il 21 febbraio.