Resogun: il nuovo aggiornamento introduce il supporto a PlayStation 4 Pro

Come promesso nei mesi scorsi dasi aggiorna oggi introducendo il supporto a PlayStation 4 Pro. L'update 1.10 introduce varie migliorie che permetteranno di godere di un'esperienza migliore sul fronte tecnico e grafico.

"Accetta la sfida offerta da Resogun con il supporto al 4K e all'HDR; risoluzione maggiore e qualità grafica migliorata con l'aggiornamento per PlayStation 4 Pro, disponibile ora", recita il tweet di annuncio di PlayStation Europe. Purtroppo, non è stato reso noto se la risoluzione sarà in 4K nativi, né è stato mostrato alcun video o screenshot di dimostrazione.

Resogun, arrivato su PlayStation 4 come titolo di lancio, è in seguito approdato anche su PlayStation 3 e PlayStation Vita tramite i port realizzati da Climax Studios.