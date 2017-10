Respawn Entertainment è al lavoro su un gioco in VR

Durante la cerimonia di apertura dell'tenutasi quest'oggi,ha annunciato di aver stretto una partnership conper lo sviluppo di un gioco in VR che vedrà la luce nel corso del 2019.

"Mentre il gioco rimane al momento un segreto (spoiler: non è Star Wars o Titanfall), il nostro legame con Oculus è ora esplicito. Siamo felicissimi di avere un partner così eccezionale e di poter costruire il nostro gioco su una piattaforma fantastica come Rift" ha dichiarato il director Peter Hirschmann sul blog di Respawn, "Ci sono così tanti aspetti positivi nello sviluppo di un progetto in VR, ma forse il più preponderante è l'emozione. Nonostante tu sappia di aver indossato un caschetto, il tuo cervello elabora la VR sul piano emozionale. Sei in una simulazione, ma è come essere lì. È fantastico sotto ogni punto di vista". Purtroppo al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli. Cosa vi aspettate da Respawn?