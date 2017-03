Respawn Entertainment: è presto per parlare del nostro titolo di Star Wars

Star Wars Battlefront non è l'unica serie dedicata all'universo di George Lucas in sviluppo presso gli studi di Electronic Arts. Respawn Entertainment è attualmente impegnato con un misterioso titolo della saga, e stando a recenti dichiarazioni, non ne avremo nuove notizie ancora per molto tempo.

Al momento sappiamo che si tratterà di un gioco d'azione in terza persona diretto da Stig Asmussen, che ha precedentemente lavorato alla realizzazione di God of War III. Dal giorno dell'annuncio non sono state fornite ulteriori informazioni, e pare che gli appassionati dovranno attendere ancora un bel po' di tempo.

"Titanfall 2 non è l'unico gioco del quale si occupa il nostro studio", recita il post pubblicato sul blog ufficiale di Respawn Entertainment. "Stig Asmussen è a capo di un team separato che sta silenziosamente sviluppando il nostro titolo dedicato a Star Wars. Quel progetto è avvolto dalla segretezza, e non ne parleremo ancora per diverso tempo".

I fan della saga posso comunque consolarsi con le informazioni riguardante Star Wars Battlefront 2, che a detta del CFO di Electronic Arts sarà "incredibilmente più grande" rispetto al suo predecessore.