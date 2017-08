Respawn: Titanfall 2 poteva vendere più, ma il franchise avrà un futuro

Durante un'intervista concessa a Gamespot, il boss diVince Zampella ha parlato delle vendite di. Anche se i risultati sono stati buoni, secondo Zampella il gioco avrebbe potuto vendere di più: in ogni caso si guarda già al futuro del franchise.

"Il gioco è stato un successo, ha venduto bene, ma non quanto avrebbe potuto al massimo del suo potenziale. Forse perché il panorama era super-affollato, il prezzo era aggressivo -- ma la finestra di lancio piuttosto scoraggiante." afferma Zampella, per poi soffermarsi sul futuro della saga: "Per noi è importante portare avanti il franchise. Stiamo lavorando a qualcosa di nuovo per Titanfall, ma è ancora presto per annunciare di cosa si tratta."

Insomma, anche se Titanfall 2 ha venduto meno di quanto avrebbe potuto, il gioco rimane comunque un successo, al punto che gli sviluppatori intendono portare avanti il franchise. Non vediamo l'ora di saperne di più.