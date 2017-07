Retro City Rampage DX uscirà su Nintendo Switch il 27 luglio

Ileuropeo ha aggiornato la pagina di, confermando che il gioco verrà pubblicato suil prossimo 27 luglio al prezzo di 14,99 euro. Il titolo si presenta come una riedizione arricchita dell'originale Retro City Rampage uscito nel 2012.

Stando alla descrizione riportata sul Nintendo eShop, le caratteristiche principali di Retro City Rampage DX sono le seguenti:

Un mondo di gioco open world a 8-bit

Oltre 60 missioni per la storia

Oltre 40 sfide arcade

Oltre 25 armi e power-up

Oltre 50 veicoli da rubare e personalizzare

Oltre 200 elementi di personalizzazione per il personaggio

Oltre 2.5 ore di musica chiptune

Per quanto riguarda gli extra inclusi in questa versione del gioco, invece, segnaliamo che Retro City Rampage DX per Nintendo Switch includerà la modalità "ROM City Rampage" (in cui il gioco viene visualizzato con uno stile retro tipico degli anni '80) e i minigame crossover con Minecraft, Super Meat Boy, Epic Meal Time e BIT.TRIP.