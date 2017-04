Retrocompatibilità Xbox One: ecco Sid Meier's Civilization Revolution

Nella giornata di oggi Larry Hryb di, conosciuto da molti con lo pseudonimo di Major Nelson, ha annunciato sul suo profilo Twitter ufficiale l'arrivo di due nuovi titoli Xbox 360 su Xbox One grazie alla

Questa volta tocca a Insanely Twisted Shadow Planet, action adventure in due dimensioni con meccaniche da shooter e da puzzle game, e Sid Meier's Civilization Revolution, capitolo per console della nota serie a cura di Firaxis Games. Se siete in possesso dei giochi originali otterrete la versione Xbox One senza ulteriori spese, in caso contrario potrete acquistarli sull'Xbox Store. Ricordiamo che di recente si sono aggiunti alla collezione i due Darksiders, Army of Two e Far Cry 3.