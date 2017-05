RetroN HD: la nuova retroconsole compatibile con i giochi NES

Non siete riusciti a comprare ilprima che uscisse di produzione? Nessun problema, se siete interessati a rivivere le emozioni dei giochi della prima consolepotete acquistare, retroconsole compatibile con tutte le cartucce NES PAL e NTSC.

RetroN HD riprende il design del Nintendo NES e permette di far girare tutti i giochi della console, tranne le cartucce Famicom giapponesi. La retroconsole non include alcun gioco preinstallato in memoria e funziona quindi esclusivamente con i supporti originali.

Tra le caratteristiche di RetroN HD segnaliamo il supporto per la risoluzione 720p. Il prezzo della console è fissato a 59 euro, spedizioni previste a partire dal 25 maggio. Nella confezione trovano spazio anche un joypad stile NES (non wireless), cavo HDMI e cavo USB per l'alimentazione.