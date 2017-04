Revenant è il nuovo eroe di Paragon, in arrivo il 25 aprile

ha oggi rivelato l'identità del nuovo personaggio che si aggiungerà al roster degli eroi di: si tratta di, cacciatore di taglie e spirito diabolico particolarmente esperto nei duelli. Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete visionare in cima alla notizia.

Revenant, armato di una devasante pistola, potrà servirsi di quattro abilità base: Revolver Round, che si ricaricherà dopo 4 colpi; Hellfire Rounds, la quale potrà essere ricaricata in ogni momento e che permette di aggiungere un danno extra al quarto colpo; Scar, grazie alla quale mirare il proprio nemico e provocargli un danno maggiore; Obliterate, ovvero una pioggia di proiettili che colpiranno i nemici di fronte al giocatore. In aggiunta, abbiamo l'abilità Reckoning, ovvero la Ultimate di Revenant: grazie a questa, sarà possibile intrappolare i nemici nel Nether Realm per sfidarli qui a duello.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Paragon è disponibile su PC e PlayStation 4. Epic Games ha recentemente confermato che sono più di 5.7 milioni gli utenti registrati al suo MOBA.