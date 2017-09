Reverie, action adventure ispirato a Earthbound e Zelda, annunciato per PS Vita

Il publishere la software househanno rivelato, action adventure in due dimensioni in sviluppo per PS Vita che trae ispirazione da produzioni del calibro di

Reverie è ambientato su un'isola fittizia della Nuova Zelanda, il protagonista è Tai, un ragazzino che dovrà avventurarsi all'interno di pericolosi dungeon al fine di sventare la minaccia degli spiriti inquieti e salvare così gli abitanti dell'isola. Il titolo sarà lanciato nel 2018 su Playstation Vita in formato digitale, sarà inoltre disponibile un'edizione fisica limitata che includerà gioco, manuale di istruzioni, colonna sonora su CD, mappa e confezione da collezione. Per saperne di più dovremo attendere il Tokyo Game Show 2017: in questa occasione, infatti, Reverie sarà presenta in forma giocabile.