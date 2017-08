Rez Infinite è in arrivo su PC con il supporto ai 4K nativi?

Un untente di NeoGAF ha postato l'immagine di un tweet postato nella notte, e poi prontamente rimosso, riguardo il possibile arrivo disu, in una nuova versione che introdurrebbe il supporto alla risoluzione 4K e che raddoppierebbe la qualità delle texture.

Come potete leggere nell'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, l'account Twitter di @deadendthrills aveva riportato la seguente (presunta) dichiarazione: "Siamo molto entusiasti di portare finalmente Rez/Rez Infinite su PC. Con il supporto ai 4K e il doppio della qualità per le texture..."

Considerando che il tweet è stato prontamente rimosso, magari sotto richiesta del publisher, c'è la possibilità che l'annuncio venga effettivamente ufficializzato a breve da Enhanced Games. A questo punto non possiamo che restare in attesa di eventuali conferme o smentite sul possibile arrivo di Rez Infinite su PC. A voi farebbe piacere questa eventualità?

Ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su Playstation 4 con il supporto a Playstation VR.