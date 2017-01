Rhianna Pratchett parla del reboot di Tomb Raider

(scrittrice di) ha recentemente lasciatoe non si occuperà dunque del terzo episodio del reboot delle avventure di Lara. Oggi la scrittrice è stata intervistata da Eurogamer.net e in questa occasione ha rivelato alcuni retroscena e curiosità sui due titoli.

Nel corso della lunga intervista Rhianna fa sapere che la prima trama scritta per il reboot di Tomb Raider non prevedeva molti morti tra i personaggi, queste infatti sono state aggiunte in corso d'opera per cercare di dare un finale drammatico alla vicenda. Il finale del gioco in origine era molto più cupo e drammatico ma in seguito si decise di alleggerirlo dopo aver ascoltato l'opinione dei tester, che avevano reputato la conclusione dell'avventura sin troppo deprimente. Rhianna parla anche del gamaplay e riporta come inizialmente avesse pensato a sessioni stealth e ad un maggior impiego dell'arco come arma, ipotesi in seguito scartata per un gameplay più dinamico e immediato, a scapito della narrazione.

Per quanto riguarda Rise of the Tomb Raider, la scrittrice non è mai stata realmente convinta della storyline incentrata sul padre di Lara ma dopo numerose insistenze si è decisa a portare avanti questa sceneggiatura, cercando di fare del proprio meglio. La Pratchett ha poi ringraziato tutti i giocatori per il supporto e ha ribadito che adesso si dedicherà a nuove sfide professionali, abbandonando le avventure di Lara Croft.