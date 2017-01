Riccardo Nordio è il vincitore della Netgear Cup

Il vincitore della, la competizione organizzata da, è Riccardo Nordio, 20 anni dalla città di Venezia che ha battuto un agguerrito 2° classificato Davide Yang.

In palio per il primo classificato un TV Led 40 pollici 4K, un Router Netgear Nighthawk X4S e cuffie gaming Plantronics. La manifestazione ha coinvolto oltre 500 giocatori in 3 fasi, una on-line e 2 qualifiche live presso la Galleria del Centro Commerciale "I Gigli" di Campi Bisenzio (FI) che ha ospitato l’evento live durante il week-end del 21 e 22 gennaio 2017.