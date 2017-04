Rick and Morty: Virtual Rick-ality è ora disponibile per Oculus Rift e HTC Vive

Rick and Morty: Virtual Rick-ality, esperienza in realtà virtuale dedicata alla celebre serie televisiva, è disponibile da ora su PC per i dispositivi Oculus Rift e HTC Vive. Il titolo sviluppato da Owlchemy Labs catapulterà i giocatori nel bizzarro mondo di Rick e Morty.

Il video di lancio, che potete consultare in testa alla notizia, è strutturato nello stile dell'episodio Rixty Minutes, dove i due protagonisti della serie guardano e commentano i programmi televisivi di infinite realtà alternative. Rick and Morty: Virtual Rick-ality metterà i giocatori nei panni del povero Morty, attraversando portali che conducono a strani mondi e assistendo il nonno nei sui pazzi esperimenti.

Il titolo è già disponibile su Steam, ed è compatibile con gli headset VR Oculus Rift e HTC Vive.