ha annunciato la disponibilità del nuovo DLC di RIDE 2, denominatoe scaricabile da oggi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il contenuto aggiuntivo è gratis per i possessori del Season Pass mentre avrà un prezzo di 5.99 euro per tutti gli altri.

Il pacchetto Top Bikes Pack include le seguenti moto: Honda CBR 1000 SP2, Suzuki GSX-R 1000R, Kawasaki ZX-10 RR, Ducati 1299 Superleggera, Husqvarna Vitpilen 401 Aero, KTM 1290 Super Duke R.

Ricordiamo che, oltre al continuo supporto per RIDE 2, Milestone è attualmente impegnata anche su MXGP3, nuovo episodio della serie racing con licenza ufficiale del Campionato del Mondo di Motocross MXGP.