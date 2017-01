RIDE 2: ecco le moto incluse nell'Exotic Bikes Pack, in arrivo domani

è in procinto di espandere ulteriormente il parco moto di. Nella giornata di domani, infatti, la software house italiana lancerà l'Exotic Bikes Pack, un DLC che introdurrà sei nuovi modelli.

Di seguito vi proponiamo la lista completa dei contenuti del DLC: Magni Australia 98 1994, Honda NR750 1992, Bimota Tesi 3D Race Cafe 2016, Sartorie Meccaniche Belva 2015, Mr Martini Ducati Flashback America 2015, Husqvarna 401 Vitpilen 2015. Nel filmato che trovate alla fine di questa notizia, è possibile osservare in anteprima i sei bolidi sfrecciare lungo alcune delle piste presenti nel gioco. Ricordiamo ai lettori che RIDE 2 è disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam).