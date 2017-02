Riferimenti a Gears of War 5 nell'ultimo video This Week on Xbox?

L'ultimo video della seriesembra contenere un velato riferimento a: il presentatore Greame Boyd ha indossato infatti una curiosa maglietta legata alla serie...

Il logo è molto interessante poichè presenta quattro strisce in orizzontale (riferite probabilmente ai quattro capitoli principali della saga), divisi da una barra diagonale che secondo AB Gaming potrebbe in realtà rappresentare Gears of War 5. Che il nuovo episodio della serie possa essere uno dei titoli di lancio di Project Scorpio? Per il momento si tratta solamente di speculazioni, per scoprirlo dovremo probabilmente attendere l'E3 di Los Angeles.