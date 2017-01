RIGS per PlayStation VR: Sony interrompe il supporto al gioco

ha annunciato il termine del supporto per, titolo di lancio per PlayStation VR uscito lo scorso mese di ottobre e aggiornato a dicembre con nuove modalità.

Dopo la chiusura di Guerrilla Cambridge (team responsabile del progetto), Sony ha deciso di staccare la spina al supporto, questo vuol dire che il gioco non riceverà nuovi contenuti e DLC, i server però resteranno aperti per consentire a tutti di continuare a giocare. I possessori di RIGS e i nuovi utenti potranno dunque divertirsi online senza problemi, anche se non arriveranno nuovi eventi o contenuti scaricabili.