Arriva dal PAX West di Seattle un video che mostra 10 minuti di gameplay della versione di per Nintendo Switch:

RiME è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 e arriverà su Switch il prossimo 17 novembre. Rispetto alle versioni già in commercio, questa edizione non godrà di contenuti aggiuntivi di alcun tipo, limitandosi a presentare un sistema di controllo ridisegnato per adattarsi alle potenzialità dei Joy-Con.