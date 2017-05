RiME: 90 minuti di gameplay, pubblicati i primi voti della stampa internazionale

è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per l'occasione vi mostra i primi 90 minuti del nuovo gioco di, in apertura trovate la replica del live gameplay andato in onda sui nostri canali Twitch e YouTube il 25 maggio.

Sono inoltre state pubblicate nelle scorse ore le prime recensioni del gioco, la stampa internazionale ha accolto RiME in maniera molto positiva, tra i voti delle principali testate segnaliamo quelli di PSU (9.5/10), Hobby Consolas (91/100), God is a Geek (9/10), IGN Spagna (9/10), Area Jugones (9/10), Meristation (8.8/10), GamesRadar Plus (4.5/5), IBTimes UK (4.5/5), The Guardian (4/5), Digital Trends (7/10) e Push Square (8/10). Nel momento in cui scriviamo, il Metascore della versione PlayStation 4 è pari a 81, destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri.

Per saperne di più vi rimandiamo al video gameplay che trovate in apertura e alla nostra recensione di RiME, da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One e in arrivo durante l'estate su Nintendo Switch.