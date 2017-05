RIME: annunciata la Collector's Edition per il mercato spagnolo

hanno annunciato una speciale Collector's Edition di, disponibile solamente sul mercato spagnolo. L'edizione da collezione include una copia del gioco (per PS4, Xbox One o PC) e vari contenuti fisici.

Nello specifico, la confezione includerà anche colonna sonora su CD, artbook a colori e una mappa del mondo di gioco stampata su tessuto, il tutto racchiuso in una confezione cartonata con artwork esclusivo. Il prezzo è fissato a 49.95 euro, per il momento la Collector's Edition è stata annunciata solamente per la Spagna.

RIME uscirà il 26 maggio su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Switch, nelle scorse ore il publisher ha annunciato un calo di prezzo per la versione destinata alla nuova piattaforma Nintendo.