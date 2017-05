RIME disponibile da domani, ecco il trailer di lancio

ha di recente pubblicato il trailer di lancio di, il nuovo puzzle adventure diin arrivo su PC, PS4 e Xbox One nella giornata di domani e su Nintendo Switch nel corso dell'estate.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo alle variopinte ambientazioni del mondo di RIME, nel mentre la soundtrack originale accompagna in sottofondo le sequenze di gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che RIME sarà disponibile da domani, 26 maggio su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà in estate su Nintendo Switch (la cui versione girerà in 720p sia in modalità dock che portatile). Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di RIME.