Rime diventa ufficialmente multipiattaforma, uscirà a maggio

Inizialmente annunciato alle Gamescom 2013 come esclusiva PlayStation 4,, titolo d'avventura ed esplorazione didal particolare stile grafico, giungerà anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch, oltre che sulla console di Sony.

Per quello che è una sorta di re-reveal del gioco, Tequila Works ha anche pubblicato un nuovo trailer, che potete visionare a questo indirizzo, insieme ad una sintetica descrizione di quello che i giocatori potranno aspettarsi da Rime: "Un puzzle adventure in single player incentrato sulla scoperta, vissuto attraverso gli occhi di un giovane ragazzo risvegliatosi su un'isola misteriosa. I giocatori dovranno esplorare l'ambiente utilizzando la luce, i suoni, prospettive e persino il tempo. Ispirato ai terreni della costa Mediterranea, Rime dipinge il suo mondo con una fusione di colori vibranti e accompagnamenti musicali per predisporre al meglio il giocatore verso il personale viaggio che lo attende".

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Rime uscirà a maggio 2017 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.