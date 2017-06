Il sistema di protezione diè stato craccato appena cinque giorni dopo il lancio del gioco. Dopo i casi di, anche il DRMutilizzato da Tequila Works è stato violato in tempi decisamente brevi.

Questo dovrebbe portare il team a pubblicare una nuova patch per rimuovere il sistema di protezione del gioco, come dichiarato poco prima del lancio. Sembra inoltre che la rimozione di Denuvo abbia reso RiME più fluido, il DRM sarebbe accusato di effettuare fino a due milioni di check in mezz'ora, impegnando non poco la CPU. Gli sviluppatori al momento non hanno commentato l'accaduto.