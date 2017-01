Rime: ecco i primi 27 minuti di gameplay

Dopo essere scomparso per parecchio tempo dal panorama videoludico, l’avventura di Tequilia Works, Rime, è finalmente tornata a far parlare di sé con l’annuncio dell’uscita a maggio 2017 su molteplice piattaforme, e non in esclusiva su PlayStation 4 come rivelato alla Gamescom 2013.

Grazie alla sezione statunitense di IGN, possiamo oggi vedere i primi 27 minuti di gameplay di questo titolo dal particolare e ispirato stile grafico. Il nostro viaggio inizierà dopo esserci risvegliati sulla spiaggia di una misteriosa isola, che avremo il compito di esplorare alla scoperta dei suoi molteplici segreti. Potete visualizzare il video seguendo questo collegamento.

Rime sarà disponibile a maggio 2017 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.