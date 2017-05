RiME (Episodio 2) giocato in diretta su Twitch e YouTube alle 16:00

Continua il nostro viaggio alla scoperta di: dopo avervi mostrato ila scorsa settimana, oggi vi proponiamo una nuova diretta dedicata al gioco di Tequila Works, in onda a partire dalle 16:00 sui nostri canali Twitch e YouTube.

Francesco Fossetti continuerà il suo viaggio nel magico mondo di RiME, portandovi alla scoperta dei personaggi e delle ambientazioni del gioco. L'appuntamento con il nuovo live gmaeplay di RiME è fissato per le 16:00 di oggi sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.