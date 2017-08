Nella giornata di oggi, i publisher, e lo sviluppatorehanno annunciato che, già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, sarà pubblicato su Nintendo Switch il 14 novembre in Nord America e il 17 novembre in Europa.

La versione Switch di RIME arriverà sia in edizione digitale (34,99 euro) che fisica (44,99 euro), quest'ultima comprensiva di un codice per scaricare la soundtrack del gioco curata da David Garcia Diaz.

RIME è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su Nintendo Switch in Europa il prossimo 17 novembre. Pochi giorni fa, è trapelata online la Collector's Edition dedicata alla versione Switch del titolo.