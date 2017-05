RiME: Guida, consigli utili e suggerimenti per iniziare

, nuovo action platform di, è disponibile da pochi giorni su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo presenta numerosi enigmi e puzzle da risolvere, trasportando il giocare in un’avventura dai toni ispirati a grandi classici come

In questa guida vi forniremo dunque alcuni utili consigli e indicazioni che vi aiuteranno ad affrontare al meglio il gioco, accompagnandovi lungo le varie fasi della storia.

Seguite la volpe

Dopo aver completato i puzzle iniziali del gioco, la piccola volpe si unirà a voi. Il docile animale vi accompagnerà nel mondo di RiME, indicandovi spesso il miglior percorso da seguire o, ancora, fornendovi alcuni utili indizi che vi aiuteranno ad avanzare nell’avventura. Ad esempio, se sentirete abbaiare in lontananza dovrete seguire il verso della creatura, scovando in tal modo il giusto sentiero. Riuscirete così a proseguire nel gioco senza ricorrere ad aiuti esterni, contando solo sul vostro istinto e sulle vostre abilità.

Avanzate con calma

RiME offre un level design alquanto singolare per un platform game, permettendovi di esplorare con attenzione i vari ambienti e scovare interessanti oggetti e manufatti. Cercate dunque di prendere del tempo per esplorare l’area di gioco, avanzando con calma e prendendo parte a nuovi puzzle che offriranno interessanti ricompense, sbloccando spesso zone inedite. Guardatevi attorno: nella maggior parte dei casi avrete modo di agguantare nuovi oggetti e sbloccare altrettanti enigmi.

Prestate attenzione ai colori

Nel corso della vostra avventura potrete notare una sottile differenza cromatica tra i vari oggetti del gioco con i quali è possibile interagire. Ad esempio, tutti i manufatti circondati da un flebile bagliore giallo potranno essere raccolti e utilizzati a vostro piacimento, mentre i punti d’appoggio e le sporgenze saranno contraddistinte da una luce bianca, che indicherà la possibilità di arrampicarvi e scalare le alture. Infine, il colore verde indicherà la presenza di oggetti da voi comandabili vocalmente.

Ciclo giorno/notte

Alcune aree di RiME sono soggette ad un ciclo giorno/notte a sé stante, da utilizzare per risolvere alcuni specifici puzzle. Cercate dunque di cogliere gli indizi legati a tale aspetto e sfruttate il giorno per venire a capo di diversi enigmi, in modo da individuare con maggiore facilità oggetti, percorsi alternativi e informazioni utili.

Tuffatevi nell’acqua

RiME vi offre la possibilità di immergervi nell’acqua ed esplorare i fondali, scovando spesso indizi e oggetti da utilizzare nel corso dell’avventura. Prestate attenzione alle indicazioni della volpe, che abbaierà in corrispondenza di punti strategici e location nascoste, con interessanti manufatti che vi forniranno utili indicazioni riguardanti i puzzle del gioco.