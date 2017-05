RIME: in caso venisse craccata, la versione PC si libererà del DRM Denuvo

, nuovo action platform di, è disponibile da pochi giorni su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per quest'ultima versione del gioco, gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare il DRM fornito daper proteggersi dagli attacchi dei pirati.

Come però accade da diverso tempo, la tecnologia anti-tamper di Denuvo non risulta più così affidabile come un tempo: gli esempi più lampanti li abbiamo con Mass Effect: Andromeda, Prey o Resident Evil 7.

I ragazzi di Tequila Works hanno quindi dichiarato recentemente che, nel caso anche RIME venisse craccato dai pirati, si libererà su PC della sua protezione DRM.

"RIME è un'esperienza molto personale raccontata attraverso la vista e i suoni. Quando un gioco viene craccato, si corre il rischio che si vengano a creare problemi con entrambi questi aspetti, e noi vogliamo preservare questa qualità in RIME", le dichiarazioni della software house. "Ci teniamo molto a questo, ma sappiamo che niente è infallibile. Detto questo, se RIME venisse craccato rilasceremo una versione DRM-free e pubblicheremo un update per tutte le piattaforme di gioco".

RIME è disponibile per PC, PS4 e Xbox One, mentre arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate.