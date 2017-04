RIME: pubblicato il secondo diario degli sviluppatori

ha pubblicato il secondo video dietro le quinte per, in cui possiamo vedere da vicino il processo di sviluppo che ha portato alla realizzazione del gioco. Il filmato contiene alcune sequenze di gameplay e diversi concept art: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Il secondo diario degli sviluppatori è incentrato sulla direzione artistica di RIME, e più in particolare sullo stile visivo e sulle musiche presenti nel gioco, due aspetti della produzione che sembrano molto promettenti. Nell'attesa che la nuova avventura di Tequila Works venga pubblicata su PC, PS4 e Xbox One il 26 Maggio (ricordiamo che la versione per Nintendo Switch è stata rinviata), vi riproponiamo un video di gameplay della durata di 30 minuti.