Rime: il team di sviluppo definisce ID@Xbox la miglior piattaforma di publishing

ID@Xbox è nato in seguito alle critiche degli sviluppatori indie rivolte alla casa di Redmond. La piattaforma di pubblicazione è stata la risposta di Microsoft, che ha fornito agli studi di sviluppo indipenti due development kit gratuiti e la possibilità di aggiornare i propri titoli gratuitamente.

Da quel momento, ID@Xbox è divenuto uno degli strumenti più apprezzati per la pubblicazione di indie, e a tal proposito si è recentemente espresso anche Tequila Works, sviluppatore di Rime.

"Il servizio offre una grossa possibilità anche per le case di sviluppo più modeste", ha dichiarato il producer di Tequila Works Miguel Paniagua. "In Tequila Works non siamo nemmeno in 50 persone, ma ID@Xbox da la possibilità a chiunque di pubblicare il proprio gioco allo stesso modo dei grandi dell'industria. Per i team nuovi e contenuti, questa è una grande opportunità."

Paniagua ha proseguito dicendo che la comunicazione con il team di ID@Xbox è stata rapida e proficua, e ha fornito un grosso aiuto nella pubblicazione di Rime.

"Stiamo pubblicando su PlayStation 4, Xbox One e Steam, e tra questi quello che ci ha dato maggior supporto e ha facilitato la pubblicazione è stato ID@Xbox".

Rime uscirà il 26 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre resta ancora da definire la data d'uscita per la versione Nintendo Switch.