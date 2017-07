Amazon Spagna ha messo in listino la Collector's Edition della versione Switch di, titolo già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 e previsto sulla piattaforma Nintendo entro fine anno.

Amazon.es ha inserito in listino una Collector's Edition che include artbook, colonna sonora su CD, mappa, copia fisica del gioco e confezione premium cartonata. La data di uscita di RiME per Nintendo Switch non è ancora stata rivelata e anche su Amazon non viene riportata alcuna finestra di lancio, restiamo quindi in attesa di eventuali comunicazioni in merito da parte di Tequila Works.