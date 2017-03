RIME uscirà il 26 maggio su PC, PS4, Xbox One e in estate su Switch

Come annunciato dal publishergiungerà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 26 maggio. Il titolo sarà venduto al prezzo di 34,99 euro e sarà disponibile sia in formato fisico che digitale.

RIME farà il suo debutto anche su Nintendo Switch durante l'estate, e sarà venduto ad un prezzo leggermente superiore rispetto alle altre piattaforme: 44,99 euro. Quando interrogata da Gematsu sul motivo della differenziazione dei prezzi, Grey Box ha così replicato: "Scegliamo i prezzi dei nostri giochi basandoci su quanto abbiamo speso nello sviluppo e nel publishing per ogni piattaforma specifica".

RIME uscirà il 26 maggio su PC, PS4 e Xbox One; il titolo arriverà su Nintendo Switch durante l'estate (la versione Switch del titolo è sviluppata da Tantalus Media, e non da Tequila Works).