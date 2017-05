RIME: la versione PC soffre di scarsa ottimizzazione?

Stando alle segnalazioni riportate da alcuni giocatori sul Web e su Steam, pare che la versionedinon sia stata ottimizzata al meglio: anche con le configurazioni hardware più potenti, infatti, il gioco ha qualche difficoltà di troppo a mantenere un frame rate costante di 60 FPS.

Tequila Works suggerisce di ridurre le impostazioni dell'Anti Aliasing, ma a quanto pare diversi utenti equipaggiati con schede video di fascia alta (come NVIDIA’s GTX1080Ti, GTX 980 Strix e Titan X) non sono stati in grado di evitare i problemi di frame rate. Nel video riportato in cima alla notizia, inoltre, vengono segnalate altre imperfezioni di natura tecnica legate alla versione PC del titolo.

Nell'attesa che Tequila Works provveda a pubblicare una patch correttiva, voi avete riscontrato qualche tipo di problema con la versione PC di RIME?