Rime: la versione per Switch è stata rinviata

Il distributore australianoha annunciato chenon uscirà il 26 maggio su Switch, come precedentemente annunciato. La versione del gioco per la consoleè ora attesa per il Q3 2017 in tutto il mondo.

Il lancio di Rime su Switch è adesso previsto tra luglio e settembre, la nuova data di uscita non è stata però comunicata. I motivi alla base di questo rinvio non sono stati specificati da Tequila Works e dal publisher Grey Box, specifichiamo però come il ritardo sia relativo solamente alla versione per Switch, mentre le edizioni PC, Xbox One e PlayStation 4 saranno disponibili dal 26 maggio, come inizialmente previsto.