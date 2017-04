Rimosso il DRM Denuvo dalla versione PC di 2Dark

Come segnalato da DSOGaming, l'ultima patch diha rimosso il sistema di protezione Denuvo dalla versione PC del gioco. Il titolo è quindi ora privo di DRM, la decisione è stata presa dal publisherin accordo con lo sviluppatore

2Dark è il quinto gioco che vede l'abbondono di Denuvo dopo l'uscita del gioco, insieme a DOOM, Hoemfront The Revolution, Inside e The Climb. Il nuovo progetto dell'autore di Alone in the Dark è stato lanciato a metà marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di 2Dark.