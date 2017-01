Rinviata l'uscita di Nights of Azure 2

ha annunciato chenon uscirà in Giappone a febbraio come inizialmente previsto, il gioco è stato rimandato ed è ora atteso per un generico 2017.

Si tratta del secondo rinvio per Nights of Azure 2, inizialmente il lancio era previsto per il 22 dicembre 2016 ma il team è stato costretto a posticipare l'uscita per migliorare la qualità del prodotto. Gli sviluppatori si scusano per questo nuovo ritardo, il tempo extra permetterà però di migliore alcune meccaniche di gameplay e in generale di rifinire numerosi aspetti del progetto. Nights of Azure 2 uscirà su PlayStation 4 e Vita, il lancio in Occidente è stato confermato ma al momento non è stata resa nota alcuna finestra di lancio.