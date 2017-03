Riscontrati diversi problemi tecnici in Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

è già disponibile in Giappone, e alcuni utenti entrati in possesso della propria copia di gioco stanno segnalando diversi problemi tecnici riscontrati all'interno delle versioni rimasterizzate dei capitoli della celebre saga di

"Molti dei problemi sono causati dai 60fps, che inficiano la fisica di Kingdom Hearts 1 e 2. Alcuni boss si comportano in modo strano, con uno di loro che è praticamente rovinato", le parole di un giocatore su reddit. Seppur la tesi non sia comprovata, sembrerebbe dunque che siano proprio i 60fps ad alterare la fisica dei giochi presenti nella collection.

Vengono riportati anche casi di glitch legati ai salvataggi di gioco (non ci sono stati, per ora, casi di salvataggi corrotti), e bug presenti nelle versioni PlayStation 3 rimasti irrisolti in queste controparti rimasterizzate.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è disponibile su PlayStation 4 in Giappone, mentre arriverà in Europa il 31 marzo. Ricordiamo che la raccolta comprende i seguenti titoli: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmato), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (filmato).