Riscontrati problemi di performance con le versioni mobile di Mega Man

Come vi abbiamo riferito poco fa, i primi sei episodi dell'amata serie di, usciti originariamente su Nintendo NES, sono ora disponibili per l'acquisto su dispositivi iOS e Android al costo di 1,99 euro cadauno.

A quanto pare, però, sono già stati riscontrate le prime imperfezioni di natura tecnica con questi port, come riportano i colleghi di Destructoid. Tutti e sei i titoli, infatti, denotano seri problemi di frame-rate, e a poco serve l'opzione di velocità di gioco "high", che migliora solo in piccola parte la situazione. Già dai trailer passati, il frame-rate era sembrato decisamente poco stabile ma, a quanto pare, i problemi non sono stati risolti in tempo per la release.

Staremo dunque a vedere come Capcom deciderà di agire e se, soprattutto, fornirà dei celeri aggiornamenti per rendere soddisfacente l'esperienza di gioco.