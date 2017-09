Rise of the Tomb Raide: Digital Foundry analizza la demo per Xbox One X

Dopo un primo sguardo dato in occasione della Gamescom 2017, Digital Foundry ha pubblicato l'analisi tecnica approfondita della demo diper, esaminando tutte e tre le modalità di performance disponibili.

Come vi abbiamo già segnalato in diverse occasioni, la versione Xbox One X di Rise of the Tomb Raider includerà una modalità per i 4K nativi, una modalità per il frame rate a 60fps e infine una modalità "arricchita" per gli effetti visivi. Stando alle parole della redazione inglese, la qualità delle texture della versione Xbox One X è perfettamente comparabile a quella PC settata al massimo dei dettagli.

Ricordiamo che l'aggiornamento di Rise of the Tomb Raider per supportare Xbox One X sarà disponibile dal 7 novembre, lo stesso giorno in cui uscirà la nuova console Microsoft.