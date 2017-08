Rise of the Tomb Raider sarà ottimizzato per Xbox One X

hanno confermato chesarà ottimizzato per Xbox One X: l'aggiornamento è attualmente in fase di sviluppo presso, lo studio che si è occupato del porting PC del gioco, l'update introdurrà numerose migliorie tecniche, come il supporto per la risoluzione 4K.

Su Xbox One X, i giocatori potranno scegliere tra tre opzioni di visualizzazione:

Risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) per una maggiore precisione nelle immagini

Comparto visivo con una nuova grafica migliorata

Frame rate migliorato per una maggiore fluidità di gioco

La nuova versione di Rise of the Tomb Raider per Xbox One X include inoltre:

Compatibilità con schermi HDR per dei colori più vivaci e accurati

Compatibilità con audio spaziale, incluso Dolby Atmos per effetti sonori 3D

Risoluzione delle texture migliorate per Lara Croft personaggi secondari e ambientazioni, sfruttando la memoria aggiuntiva della console Xbox One X

Anti-aliasing migliorato per un’esperienza più realistica e dettagliata

I miglioramenti a livello di immagini includono:

Miglioramento nella luminosità volumetrica

Miglioramento nei riflessi

Una vegetazione più naturale

Miglioramento nelle strutture poligonali

Miglioramento nei filtri delle texture

Tra le migliorie annunciate troviamo il supporto per HDR, 3D Audio e Dolby Atmos, oltre a una risoluzione aumentata per le texture di Lara Croft, degli NPC e delle ambientazioni. Migliorie anche per quanto riguarda luci volumetriche, riflessi, fogliame e texture filtering. Maggiori dettagli verranno condivisi nel corso della Gamescom di Colonia, l'aggiornamento di Rise of the Tomb Raider sarà disponibile dal 7 novembre, data di uscita di Xbox One X.