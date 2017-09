Rise of the Tomb Raider tra i giochi del nuovo Humble Monthly

Al via il nuovodi ottobre 2017: gioco di punta del mese è, tutti gli abbonati al servizio potranno scaricare subito l'ultima avventura di, oltre ad altri titoli che verranno annunciati in un secondo momento.

Humble Monthly permette, pagando dodici dollari al mese, di avere accesso a un ricco bundle ogni 30 giorno, composto da titoli di valore superiore ai 100 dollari. Tra i giochi dei mesi precedenti hanno trovato spazio NBA 2K17, Killing Floor 2, Worms W.M.D., Pillars of Eternity, One Piece Burning Blood, Overcooked e The Banner Saga 2, solamente per citarne alcuni.

Se siete interessati potete abbonarvi cliccando qui, Rise of the Tomb Raider potrà essere scaricato sin da subito mentre gli altri giochi del mese verranno annunciati prossimamente.