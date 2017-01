Rise & Shine arriva domani su Xbox One e PC, ecco il trailer di lancio

Lo sviluppatore Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team e il publisher Adult Swim Games hanno pubblicato il trailer di lancio del loro action platform, Rise & Shine, previsto per domani su Xbox One e PC via Steam.

Descritto come un mix fra un arcade shooter ed un puzzle-platform, Rise & Shine si propone come un tributo a tutto ciò che amiamo nei videogiochi, condito con un pizzico di humor. Per salvare quello che una volta era il pacifico pianeta Gamearth, Rise dovrà affrontare gli invasori Nexgen in una serie di sfide sempre più difficili, accompagnato dalla sua particolare alleata: la pistola Shine.

Rise & Shine sarà disponibile da domani, venerdì 13 gennaio, su Xbox One e PC.