, primo titolo sviluppato dae pubblicato da, farà il suo debutto il prossimo 13 gennaio su PC (via Steam) e Xbox One. Si tratta di uno shooter a scorrimento bidimensionale che combina elementi da sparatutto arcade, bullethell e puzzle platform per creare una miscela di strategia e adrenalina.

Rise & Shine è ambientato su Gamearth, pianeta pacifico che ora si ritrova a doversi difendere dall'attacco di soldati spaziali ostili. Un bambino di nome Rise è chiamato ad affrontare la minaccia, e lo farà con il supporto della sacra pistola Shine.

Rise & Shine uscirà il 13 gennaio su PC e Xbox One. Potete reperire maggiori informazioni sul titolo a questo indirizzo.